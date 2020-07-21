В Украине оценили уникальное авто в $20 000 вместо 10 миллионов

В Виннице продают необычный автомобиль – редкий Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1938 года. Таких в мире около 50 штук, но конкретный экземпляр продают всего за $20 000.

Удивительно, ведь на аукционах цены на эту модель достигают $10 000 000. Почему украинский экземпляр стоит в 500 раз меньше?

Перед нами – копия. Стоит отметить, не слишком точная, но далеко не худшего качества. Также важно помнить, что вероятность увидеть оригинальный Mercedes-Benz 540K Special Roadster очень невелика. Поэтому только настоящий энтузиаст сумеет определить подделку.

Редчайший Мерседес оценили очень дешево. Фото: auto.ria.com

Кузов автомобиля выкрашен в ярко-красный цвет – очень характерный оттенок для Mercedes 540K. Но в первую очередь копию выдают более современные штампованные колеса, которые просто еще не использовали 80 лет назад, и недостаточное количество хромированных украшений на кузове. Салон также не соответствует настоящему авто, хотя внутри много натурального дерева.

Интерьер изобилует отделкой из натурального дерева. Фото: auto.ria.com

Техническая часть тоже отличается. Вместо оригинального 8-цилиндрового мотора объемом 5,4 л мощностью 115 л.с. (или 180 л.с. в модификации с компрессором) здесь установлен 1,8-литровый двигатель.

Этот автомобиль – реплика Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1938 года. Фото: auto.ria.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о почти таком же Mercedes-Benz 540K Special Roadster, который увидели в Киеве. Автомобиль очень похож на оригинальную модель.