В Украине нашли новейшую Audi за 3 миллиона гривен

В Украине нашли новейшую модель Ауди за 3 миллиона. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive.

В Украину завезли целую партию универсалов Audi RS6 – мощный автомобиль с 600-сильным двигателем и огромным багажником. Цены стартуют с 3 миллионов гривен.

Двигатель V8 позволяет набирать 100 км/ч за 3,6 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но специальный пакет настроек позволит расширить лимит до 305 км/ч.

За устойчивость и управляемость отвечают полный привод Quattro и адаптивные амортизаторы. Также новый Audi RS6 получил регулируемую пневмоподвеску. Снаружи от стандартного универсала Audi А6 Avant спортивная модификация отличается агрессивным обвесом.

Audi RS6 оснащен V8 мощностью 600 л.с. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

OBOZREVATEL ранее показывал самый быстрый внедорожник в мире от Audi, который появился в Украине.