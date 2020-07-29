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В Украине нашли новейшую Audi за 3 миллиона гривен

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
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В Украине нашли новейшую модель Ауди за 3 миллиона. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

В Украине нашли новейшую модель Ауди за 3 миллиона. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive.

В Украину завезли целую партию универсалов Audi RS6 – мощный автомобиль с 600-сильным двигателем и огромным багажником. Цены стартуют с 3 миллионов гривен.

Двигатель V8 позволяет набирать 100 км/ч за 3,6 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но специальный пакет настроек позволит расширить лимит до 305 км/ч.

За устойчивость и управляемость отвечают полный привод Quattro и адаптивные амортизаторы. Также новый Audi RS6 получил регулируемую пневмоподвеску. Снаружи от стандартного универсала Audi А6 Avant спортивная модификация отличается агрессивным обвесом.

Audi RS6 оснащен V8 мощностью 600 л.с.

Audi RS6 оснащен V8 мощностью 600 л.с. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

OBOZREVATEL ранее показывал самый быстрый внедорожник в мире от Audi, который появился в Украине.

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