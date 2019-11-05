В стиле Superb: Skoda Octavia 2020 показали в сети

Новая Skoda Octavia 2020 модельного года была рассекречена в сети на фото. Снова. В этот раз автомобиль продемонстрировал свой дизайн с другой стороны.
Об этом сообщает Auto.cz. На фото новая "Шкода Октавия" 2020 изображена в профиль. При этом сейчас речь идет о модели в кузове универсал.
Skoda Octavia 2020 в кузове универсал
auto.cz
Новое авто напоминает Skoda Superb – та же горизонтальная выштамповка на кузове и похожее оформление переднего бампера с крупным воздухозаборником. Но хватает и отличий – новая "Октавия" получила более узкие передние фары и другие задние фонари.
Отличают новинку и пухлые колесные арки. Но в целом кузов действительно напоминает "Шкода Суперб". Видимо, дизайнеры умышленно выбрали флагман модельного ряда в качестве ориентира при работе над четвертым поколением Skoda Octavia.
Skoda Superb в модификации Scout
skoda-auto.com
Официальная премьера автомобиля состоится 11 ноября. Тогда же станут известны все детали и технические характеристики. Также мы изучим дизайн во всех подробностях.
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