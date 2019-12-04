В старой теплице нашли свыше 30 заброшенных авто

В Великобритании обнаружили большую партию заброшенных автомобилей Jaguar. Машины хранились в довольно необычном месте – старой теплице.

Суммарно было найдено свыше 30 авто, все они - 1950-1960-х годов выпуска, причём львиная доля моделей это Jaguar E-Type.

Брошенная коллекция Jaguar в Англии Beaulieu Garage, Facebook

На импровизированный склад "Яги" были помещены на хранение: судя по всему, владелец (владельцы) руководствовались тем, что теплица не будет пропускать ультрафиолетовые лучи солнца, которые могут повредить краску кузова и отделку салона во время долгого "простоя".

Брошенная коллекция Jaguar в Англии Beaulieu Garage, Facebook

Брошенная коллекция Jaguar в Англии Beaulieu Garage, Facebook

Брошенная коллекция Jaguar в Англии Beaulieu Garage, Facebook

Брошенная коллекция Jaguar в Англии Beaulieu Garage, Facebook

Однако не был учтен тот факт, что в оранжереях, как правило, присутствует влага, которая губительно сказывается на техническом состоянии автомобилей. Что, собственно, и произошло: большая часть раритетов покрыло ржавчиной. Да и защита от солнца особо не сработала – на фото хорошо заметно повреждение лакокрасочного покрытия.

Брошенная коллекция Jaguar в Англии Beaulieu Garage, Facebook

Об эксклюзивной коллекции ненужных Jaguar узнали парни из британского ретро-клуба Beaulieu Garage, которые, собственно, и рассказали об этой находке в своем Facebook. Теперь им поручено вывести эти автомобили. В дальнейшем "Ягуаров" ждет реставрация (какие-то из них нуждаются в полной реставрации, другие же - лишь в косметическом ремонте), после чего их выставят на продажу.

Брошенная коллекция Jaguar в Англии Beaulieu Garage, Facebook

Брошенная коллекция Jaguar в Англии Beaulieu Garage, Facebook

Кстати, как уже писал OBOZREVATEL, недавно в Украине нашли эксклюзивный "Запорожец" – в особой версии и с небольшим пробегом.

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