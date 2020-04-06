В сети показали внедорожник, работающий на дровах. Фото

В целом пикап Dodge Dakota не является очень уж примечательным автомобилем в мировой истории. Но этот экземпляр оснащен газогенератором, который необходимо топить дровами.

Сложно сказать, что натолкнуло владельца модифицировать свой автомобиль подобным образом. Серийно работающие на дровах Dodge Dakota не производились. За этот пикап 1995 года выпуска теперь просят 4500 долларов.

Старый пикап Dodge Dakota можно "заправлять" дровами craigslist.org

Интересно, что технически газогенератор никак не навредил автомобилю. Под капотом остался штатный V8 объемом 5,2 л мощностью 225 л.с. Поэтому новый владелец при желании сумеет демонтировать дровяную установку и продолжить пользоваться бензиновым мотором.

Старый пикап Dodge Dakota можно "заправлять" дровами craigslist.org

К тому же купить этот пикап Додж можно не только из-за причудливой конструкции. Судя по фото, автомобиль отлично сохранился. А его пробег за 25 лет эксплуатации составил всего 160 тыс км.

Старый пикап Dodge Dakota можно "заправлять" дровами craigslist.org

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