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3 апреля • обновлено в 11:51
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Обнаружен секретный склад с легендарными моделями Renault

1.7т
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Компания Renault имеет несколько впечатляющих музеев, однако есть как минимум одно место, куда попасть "простым смертным" не так просто. Поэтому знают о нём немногие.

Как пишет издание auto.cz несколько дней назад в соцсетях появились фотографии "неизвестного склада" компании Renault, где хранятся множество старых легенд французской марки, причем как серийных машин, так и гоночных. Последние представлены даже болидами Формулы 1, которые использовались заводской командой Рено и предоставлялись в пользование сторонним командам. Например, здесь есть машины, на которых выступали Михаэль Шумахер, Ален Прост, Фернандо Алонсо и др. легендарные гонщики.

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Так что же это за место? Ответ дали пользователи сети в комментариях: оказалось, что этот склад действительно принадлежит Renault, и находится он недалеко от завода компании во французском городе Флен (это предприятие, к слову, было открыто ещё в 1952 году).

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Данный склад и впрямь является в какой-то степени закрытым: сообщается, что на нем хранятся автомобили, которые Renault периодически выставляет на различных выставках и исторических гонках по всей Европе, особенно во Франции. Обычную публику сюда не пускают – лишь изредка посетить "музей" удается избранным членам клуба Renault и автомобильным журналистам.

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Тем не менее, ознакомиться с "экспозицией" все же может любой желающий – обширная фотогалерея это позволяет.

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

Секретный склад Renault

Секретный склад Renault

auto.cz

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Renault авто ретро
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