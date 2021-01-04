В сети показали самую большую в мире автомойку

Немецкий портал Welt показал самую большую мойку в мире. Видео рассказывает о работе уникального комплекса, где проводится обслуживание нескольких тысяч автомобилей ежедневно.

Комплекс Dr. Wash расположился в немецком Штутгарте. Он оснащен 15-ю моечными постами, а площадь уникального предприятия достигает 15 тысяч кв. м. Для максимально быстрого выполнения всех операций, внутри располагается несколько конвейерных лент, которые движутся со скоростью 1 км/ч.

Кроме стандартных процедур автолюбителям предлагаются услуги по химчистке и детейлингу салона, полировке ЛКП. Также здесь есть собственная автозаправочная станция и сервис по замене масла. Ежедневно предприятие использует около 350 тысяч литров воды, а на сушку расходуется примерно 6 тысяч кВтч электроэнергии.

Цены на мойку в Dr. Wash начинаются от восьми евро, а полный комплекс услуг, включая полировку обойдется в 40 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen намерена поручить зарядку электромобилей роботам, а их коллеги из Porsche планируют наладить массовое производство синтетического топлива для ДВС.