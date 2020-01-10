В Сети обсуждают кладбище Lada в Канаде, которое не существует

На протяжении нескольких дней в Сети активно освещают якобы найденное в канадской провинции Онтарио кладбище автомобилей ВАЗ. Данную новость "подхватил" ряд украинских и российских изданий, а читатели ее активно обсуждают.

Однако, проанализировав фотографии свалки с покинутыми Lada, OBOZREVATEL пришел к выводу, что данная информация, скорее всего, является фейком. На это указывает ряд моментов.

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Во-первых, оказалось сложно найти первоисточник данной информации: новость в миг разошлась по сайтам, при этом с практически одинаковым текстом и без указания источника. Во-вторых, как минимум часть этих авто являются старыми – на некоторых ресурсах (в том числе форумах), они были опубликованы еще в 2014 году (в этом можно убедиться, например, просмотрев эту статью).

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Наконец, в-третьих, самый значимый аргумент – если присмотреться, то можно заметить, что фотографии сделаны в абсолютно разной местности. При этом кроме "Лад" на некоторых снимках видно множество других авто, поэтому говорить сугубо о "ВАЗовском" кладбище ВАЗ не приходится.

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Брошенные Lada в Канаде wroom.ru

Единственное, что в этой истории истина – автомобили действительно находятся в Канаде, но снимки были сделаны на разных свалках и, с большой долей вероятности, в разное время. К сожалению, выброшенных ВАЗов в этой стране действительно много: дело в том, что в Канаде Лады стоили дешево (в основном их покупали студенты и фермеры), однако сервисных центров для них не было, поэтому когда машина выходила из строя и нуждалась в серьезном ремонте (а это происходило часто) ее попросту "списывали" – ремонтом авто своими руками канадцы в большинстве своем не занимаются.

Отметим, что в Канаду ВАЗы поставлялись с 1978 по 1997 годы.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в гараже нашли Mercedes, который позднее продали за 800 000 долларов.

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