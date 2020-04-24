Главная Новости
24 апреля • обновлено в 20:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

В сеть слили первые фото нового Toyota Hilux

739
Читать материал на украинском

В результате утечки информации в сети появились первые иллюстрации обновленного пикапа Toyota Hilux.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

Это одна из самых популярных моделей компании, и в этом году она получил ряд существенных обновлений. Так, в частности, машину оснастят новой светотехникой со светодиодами, расширится палитра цветов и материалов отделки, а также будет расширен ассортимент колесных дисков.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

ЧИТАЙТЕ: Этого пикапа даже коронавирус испугается

Ожидается, что помимо внешнего вида пикап получит и более мощные моторы. Например, нынешний 177-сильный 2,8-литровый дизель прибавит в мощности, а топ-версия получит совершенно новый 6-цилиндровый турбодизель, чтобы противостоять "фордовскому" Ranger Raptor.

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

2021 Toyota Hilux

2021 Toyota Hilux

motor1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota продолжает продавать в ряде стран свои "винтажные" версии Land Cruiser, причем, эти автомобили пользуются хорошим спросом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Япония
Теги
новости авто пикап Toyota новые авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги