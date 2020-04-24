В сеть слили первые фото нового Toyota Hilux

В результате утечки информации в сети появились первые иллюстрации обновленного пикапа Toyota Hilux.
2021 Toyota Hilux
motor1.com
Это одна из самых популярных моделей компании, и в этом году она получил ряд существенных обновлений. Так, в частности, машину оснастят новой светотехникой со светодиодами, расширится палитра цветов и материалов отделки, а также будет расширен ассортимент колесных дисков.
2021 Toyota Hilux
motor1.com
2021 Toyota Hilux
motor1.com
2021 Toyota Hilux
motor1.com
ЧИТАЙТЕ: Этого пикапа даже коронавирус испугается
Ожидается, что помимо внешнего вида пикап получит и более мощные моторы. Например, нынешний 177-сильный 2,8-литровый дизель прибавит в мощности, а топ-версия получит совершенно новый 6-цилиндровый турбодизель, чтобы противостоять "фордовскому" Ranger Raptor.
2021 Toyota Hilux
motor1.com
2021 Toyota Hilux
motor1.com
2021 Toyota Hilux
motor1.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota продолжает продавать в ряде стран свои "винтажные" версии Land Cruiser, причем, эти автомобили пользуются хорошим спросом.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.