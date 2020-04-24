В сеть слили первые фото нового Toyota Hilux

В результате утечки информации в сети появились первые иллюстрации обновленного пикапа Toyota Hilux.

2021 Toyota Hilux motor1.com

Это одна из самых популярных моделей компании, и в этом году она получил ряд существенных обновлений. Так, в частности, машину оснастят новой светотехникой со светодиодами, расширится палитра цветов и материалов отделки, а также будет расширен ассортимент колесных дисков.

2021 Toyota Hilux motor1.com

2021 Toyota Hilux motor1.com

2021 Toyota Hilux motor1.com

ЧИТАЙТЕ: Этого пикапа даже коронавирус испугается

Ожидается, что помимо внешнего вида пикап получит и более мощные моторы. Например, нынешний 177-сильный 2,8-литровый дизель прибавит в мощности, а топ-версия получит совершенно новый 6-цилиндровый турбодизель, чтобы противостоять "фордовскому" Ranger Raptor.

2021 Toyota Hilux motor1.com

2021 Toyota Hilux motor1.com

2021 Toyota Hilux motor1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota продолжает продавать в ряде стран свои "винтажные" версии Land Cruiser, причем, эти автомобили пользуются хорошим спросом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!