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9 января • обновлено в 20:50
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В России Tesla Cybertruck уже покрылся ржавчиной

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Покупатели пикапа Tesla Cybertruck вряд ли получат свои электромобили раньше 2022 года, поэтому ожидание необходимо как-то скрасить. Решение – создать Тесла Кибертрак своими руками.

Как стало известно OBOZREVATEL, в России это делают уже не впервые. В прошлый раз основой послужил ВАЗ 2109. Теперь – б/у УАЗ. И, кажется, все пошло немного не по плану.

Tesla Cybertruck на базе УАЗа выглядит довольно необычно

Tesla Cybertruck на базе УАЗа выглядит довольно необычно

motor1.com

Шасси внедорожника пришлось удлинить, но то же самое сделали и с карданным валом. Это говорит о том, что автомобиль сохранит полный привод – ура. Кроме того, пришлось установить новые колеса и крупные покрышки. Ведь резина УАЗа никуда не годится, а колеса еще и не подходят по размеру огромному пикапу.

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Тесла Кибертрак в России придется несладко, особенно учитывая зимнюю влажность

Тесла Кибертрак в России придется несладко, особенно учитывая зимнюю влажность

motor1.com

Стоит отметить, что в России, как всегда, сделали невозможное, ведь кузов оригинального электромобиля Tesla Cybertruck выполнен из нержавеющей стали. Этот материал не подвержен коррозии, чего не скажешь про эту копию...

Электрический пикап Tesla Cybertruck здорового человека выглядит так

Электрический пикап Tesla Cybertruck здорового человека выглядит так

tesla.com

Видимо, в дальнейшем работу над проектом продолжат, если только прогрессирующая ржавчина не уничтожит кузов. Возможно, его отполируют до состояния электромобиля, которым так гордится Илон Маск. Но будет ли этого достаточно для защиты от дальнейшей коррозии?..

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Основой для конкретного Cybertruck послужил УАЗ

Основой для конкретного Cybertruck послужил УАЗ

uaz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, на самой популярной модели Tesla обнаружили ржавчину.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили б/у автомобиль Tesla пикап УАЗ новости
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Борисс Робот
Борисс Робот
Надо заказать известному якутскому скульптору... он точно не подведет... еще и Вована покатает на нем, когда тот прилетит в Якутию...
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