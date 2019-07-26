В Одессе заметили один из самых дорогих внедорожников в мире. Фото

В Одессе заметили один из самых дорогих внедорожников в мире Rolls-Royce Cullinan, который стоит в среднем 12,5 млн гривен.

Фото разместили в четверг, 25 июля, в паблике "Odessa cars power" в сети Instagram.

У автомобиля номера серии НН и традиционный черный цвет.

Rolls-Royce Cullinan Instagram/Odessa cars power

Справка: длина транспортного средства: 5341 мм, ширина авто: 2164 мм, высота автомобиля (без нагрузки): 1835 мм, колесная база: 3295 мм, масса без нагрузки (DIN): 2660 кг, рабочий объем двигателя: 6, 75 л, цилиндры: 12, клапаны: 48, максимальная скорость: 250 км/ч (регулируется).

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля, Одессу должен был посетить президент Украины Владимир Зеленский, в связи с чем в городе организовали беспрецедентные меры безопасности. А в четверг, 25 июля, туда приехала и первая леди страны Елена Зеленская.

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