В Киеве выставили на продажу Mercedes 1941 года за $120 000

В Киеве в продаже появился раритетный автомобиль Mercedes 1941 года выпуска. За уникальную 80-летнюю машину продавец просит $120 000. Но с машиной все не так просто.

Транспортное средство выставили на одной из популярных онлайн-площадок по продаже б/у авто. В объявлении автомобиль называют Mercedes-Benz Maybach S 600. Но в 40-х годах прошлого столетия модели с таким названием не существовало.

Огромный Mercedes-Benz Maybach S 600 достигает 6,2 м в длину. Фото: auto.ria.com

Как удалось выяснить АвтоОбоз в кругах энтузиастов, конкретный экземпляр представляет собой новодел на основе Mercedes W142, который производили в 1937-1942 годах.

Оригинальный Mercedes W142, на котором основан автомобиль из объявления. Фото: mercedes-benz-publicarchive.com

Автомобиль постарались выдержать в классической стилистике, но элементы наружной светотехники и некоторые хромированные элементы не соответствуют оригинальному состоянию модели. По этой причине, коллекционной ценности транспортное средство не имеет, хотя и выглядит очень необычно.

Некоторые элементы на кузове подсказывают, что машине на самом деле не 80 лет. Фото: auto.ria.com

Салон Mercedes W142 также сильно изменили. Внутри полностью заменили отделку и добавили новый декор. На полу привлекают внимание современные коврики.

В объявлении указан объем двигателя 2,5 л. Скорее всего, мотор также не оригинальный. Продавец отметил пробег 10 000 км, но необязательно, что цифра имеет отношение к действительности.

Салон кажется старым, но его также сделали заново. Фото: auto.ria.com

Внутри обновили обивку. Фото: auto.ria.com

Стоит отметить, что $120 000 – очень большая сумма за такой автомобиль. Ценителям раритетного транспорта машина не покажется привлекательной, а покупателям более привычных, пускай и дорогих автомобилей, этот экземпляр не пригодится. Разве что в аренду на свадьбы сдавать.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о раритетном Peugeot, который в 70-летнем возрасте выставили на продажу в Украине.

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