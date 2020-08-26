В Киеве владелец Rolls-Royce припарковался прямо на тротуаре

Rolls-Royce Cullinan – один из любимых автомобилей украинских богачей. Этих машин на дорогах было бы намного больше, если бы не ограниченная квота. Тем не менее, даже Cullinan можно увидеть на тротуаре.

Фото роскошного внедорожника, цены на который доходят до $400 000, разместили в Instagram vehicles.exclusive. Владелец оставил свою машину прямо на тротуаре, поближе к элитному магазину одежды и аксессуаров.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на это событие. Кто-то отметил, что, несмотря на дорогой автомобиль и парковку в неположенном месте, водитель все же позаботился о пешеходах и оставил место для прохода. Другие высказали свою точку зрения более внятно и не одобрили поведение владельца авто.

Владелец Rolls-Royce Cullinan оставил машину на тротуаре. Скриншот Instagram vehicles.exclusive

Пользователи недовольны поведением нарушителя. Скриншот Instagram vehicles.exclusive

Ранее OBOZREVATEL показывал элитный автомобиль за $500 000, который эвакуировали в центре Киева за нарушение правил парковки.

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