В Киеве продают идеальный Peugeot, которому 70 лет
Уникальный Peugeot 1949 года продают в Украине. Фото: auto.ria.com.
В Киеве выставили на продажу раритетный Peugeot 203, который выпущен в 1949 году. Автомобилю более 70 лет, а состояние отличное. Но оценили машину как новую Skoda Octavia 2020.
Б/у автомобиль в очень хорошем состоянии. Фото: auto.ria.com
Автомобиль претерпел реставрацию и теперь выглядит отлично. То же касается и салона Peugeot 203, который выглядит чисто и опрятно. Диваны и карты дверей отделаны светло-серой мягкой тканью.
Важно, что кроме хорошего состояния, что несомненно является большим плюсом для такого старого экземпляра, автомобиль растаможен и поставлен на учет. Поэтому на нем можно спокойно передвигаться по дорогам Украины.
Салон Peugeot 203. Фото: auto.ria.com
Салон Peugeot 203. Фото: auto.ria.com
Учитывая все это, цена в $19 900 кажется довольно привлекательным предложением. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1,3 л мощностью 42 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 115 км/ч.
OBOZREVATEL ранее показывал уникальный немецкий лимузин 1937 года, который продают в Украине дороже 50 тыс. долларов.