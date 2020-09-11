В Киеве нашли старую Lamborghini за $350 000. Фото

В Киеве заметили эксклюзивный суперкар Lamborghini Murcielago LP640. Таких автомобилей в Украине очень мало. Конкретный экземпляр попался в белом цвете.

Фото опубликовали на TopGir. Когда модель была новой, стартовая цена составляла $350 000. Но автомобиль сняли с производства в 2010 году. На смену пришел суперкар Lamborghini Aventador.

Индекс LP640 в имени модели говорит о мощности – V12 объемом 6,5 л выдает 640 л.с. Все Murcielago полноприводные. Производитель так и не решился предложить покупателям модификацию с задним приводом по соображениям безопасности.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 с, а максимальная скорость достигает 330 км/ч.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о редком Mercedes за 6 000 000 гривен, который обнаружили в Харькове.

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