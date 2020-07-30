В Киеве эвакуировали суперкар за 500 000 долларов. Фото

Суперкар McLaren отправили на штрафстоянку. Фото: Киев Автомобильный в Facebook.

В Киеве 30 июля на улице Малой Житомирской эвакуировали элитный автомобиль – суперкар McLaren 720S Spider – за нарушение правил парковки. Авто стоит около 500 000 долларов.

McLaren 720S Spider стоит около $500 000. Фото: Киев Автомобильный в Facebook

Киев Автомобильный в Facebook сообщает, что владелец суперкара уже выплатил штраф и забрал свой автомобиль. Интересно, что на авто нет регистрационных номеров.

По информации СМИ, это единственный экземпляр модели 720S с кузовом родстер в Украине. Британский суперкар оснащен двигателем V8 твин-турбо мощностью 720 л.с., максимальная скорость составляет 340 км/ч. Впрочем, в нашей стране дорог для раскрытия такого технического потенциала нет.

Владелец уже выплатил штраф и забрал свой McLaren. Фото: Киев Автомобильный в Facebook

Автомобиль эвакуировали за неправильную парковку. Фото: Киев Автомобильный в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине нашли самый дорогой внедорожник BMW, который обошелся владельцу почти в 200 000 евро.