В Грузии нашли уникальное место с брошенными машинами

Время от времени в разных странах удается обнаружить свалки и парковки с необычными брошенными автомобилями. Оказывается, такое место есть и в Грузии.
В сети показали удивительные фото площадки, на которой простаивает множество никому не нужных автомобилей. Среди них есть действительно уникальные транспортные средства.
В Грузии нашли множество заброшенных авто
carakoom.com
Например, редкая пожарная машина Fireliner Westland. По предварительной информации, всего произведено только 5 экземпляров. Назвать эту машину редкой – не сказать ничего. Неизвестно, каким вообще образом это удивительное ТС попало в Грузию в конце 90-х годов прошлого столетия.
В Грузии нашли множество заброшенных авто
carakoom.com
В Грузии нашли множество заброшенных авто
carakoom.com
Также на фото виден белый лимузин Lincoln наряду с другими американскими седанами, советский раритет ГАЗ-13 Чайка, армейский внедорожник Volkswagen Iltis, военный полноприводный грузовик MAN KAT и множество другой грузовой техники.
В Грузии нашли множество заброшенных авто
carakoom.com
В Грузии нашли множество заброшенных авто
carakoom.com
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о брошенных в жаркой пустыне автомобилях, которые продают очень дешево. Можно сразу купить коллекцию из 29 машин, но все равно получится недорого.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.