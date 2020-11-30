В бывшей республике СССР все авто обязали полностью перекрасить в белый

В бывшей советской республике Туркменистан снова усложнили жизнь местным автомобилистам. Ранее власти запретили использовать машины любых цветов, кроме белого, а теперь, согласно новому распоряжению, все автомобили должны быть полностью окрашены в белый цвет – включая внешние декоративные пластиковые элементы.

Об этом сообщает издание Turkmen.news. Отмечается, что, запрет распространяется даже на те детали темных цветов, установка которых предусмотрена в таком виде заводом-изготовителем. Среди них, например, радиаторная решетка, корпуса боковых зеркал, неокрашенные бамперы и др. При этом никакие отговорки ГАИ не принимает – за соответствующее нарушение правоохранители начали выписывать штрафы, а те автомобили, которые приезжают на ТО и не полностью окрашены в белый цвет, не могут получить допуск для эксплуатации на дорогах.

Как пишут местные СМИ, это положение официально не включено в законопроект, но перекрашивать автомобили придется всем без исключения гражданам. По слухам, такое решение связано с тем, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов попросту любит белый цвет и не терпит машины других цветов. При этом это далеко не первое абсурдное распоряжение лидера страны: например, ранее в Туркменистане запретили выдавать номера, которые начинаются на цифры "77", поскольку такие госзнаки зарезервированы за самим Бердымухамедовым и его родственниками. Кроме того, с 2018 года в стране введен негласный запрет на вождение для женщин: им не продлевают старые права и не выдают новые.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на свалке в Москве нашли заброшенный полицейский "Гелендваген". В удручающем состоянии машина находится уже как минимум 9 лет.