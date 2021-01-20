В Австрии сгорел музей с коллекцией из 230 уникальных мотоциклов

В Австрии сгорел музей мотоциклов Top Mountain Crosspoint. Огонь уничтожил 230 редких классических мотоциклов и несколько ретро авто.

Об этом сообщает Visordown. Музей Top Mountain Crosspoint располагался на высоте 2175 м недалеко от курорта Хохгурль. Это был самый высокогорный музей в Европе.

Уникальное собрание мотоциклов включало порядка 230 уникальных моделей сотни марок и разных лет выпуска. Ее основали братья Альбан и Аттила Шайберы, которые собирали коллекцию не один десяток лет. Открытие музея состоялось в 2016 году. Место было выбрано очень живописное – трасса Тиммельсйох, соединяющая Северный и Южный Тироль, ежегодно привлекает много туристов, в том числе большое количество байкеров.

В коллекции было много уникальных, сохранившихся в единственном экземпляре моделей таких марок, как Brough Superior, Vincent, Matchless, Sunbeam и Zündapp. Помимо этого, в музее было несколько классических автомобилей, включая легендарный Aston Martin DB5 "Джеймса Бонда".

Пожар разгорелся около четырех утра. Огонь быстро распространился, чему способствовало большое количество техники и деревянная конструкция здания. Прибывшие на место трагедии пожарные были бессильны – музей сгорел дотла. Причину возникновения пожара пока не называют.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США прекратил существование автомобильный музей, уникальную коллекцию которого выставили на аукцион, а в Лос-Анджелесе украдена Tesla с раритетной скрипкой Амати.