Найдены новые внедорожники Ford, которые бросили 15 лет назад

Каким-то образом десяток новеньких внедорожников Ford простояли без движения как минимум 15 лет. О необычной истории забытых машин узнали западные СМИ.

Как выяснил OBOZREVATEL, партию полноразмерных внедорожников Ford Excursion с нулевым пробегом обнаружили на одном из складов в Дубае, ОАЭ. С владельцем автомобилей связаться не удалось, поэтому было предположено, что автомобили простояли не менее 15 лет, поскольку модель Excursion сняли с производства еще в 2005 году.

Покинутые внедорожники Ford David Chambers, facebook.com

В ангаре нашли 10 внедорожников Ford – четыре из них черного цвета, еще столько же – белого, плюс две модели в песчаном окрасе. Есть отличия и в модификациях: восемь из них оснащены 6,8-литровым бензиновым атмосферником V10 на 310 л.с., остальные два —дизелем V8 6.0 Power Stroke мощностью 325 л.с.

Покинутые внедорожники Ford David Chambers, facebook.com

Абсолютно у каждого внедорожника, представленного в "коллекции", нет пробега, при этом машины были накрыты пленкой, которая уже успела покрыться пылью.

Скорее всего, владелец приобрел эти машины на заказ,поскольку за все шесть лет производства Ford Excursion не поставлялся на Ближний Восток. Партия обошлась ему примерно в 500 000 долларов, поскольку тогда данная модель стоила в пределах 40 000 – 50 000 долларов в зависимости от версии и комплектации.

Ford Excursion - самый большой внедорожник Ford в 1999—2005 гг. Двигатели - бензиновые и дизельные V8 и V10, конструкция - рамная cars.com

Очевидно, что если хозяин захочет продать свои Ford Excursion, он может на них неплохо заработать: сейчас на вторичке такие машины выставляют примерно за 40 000 долларов, при условии, что автомобиль пребывает в хорошем состоянии. В данном же случае речь идёт о полностью новых внедорожников, поэтому наверняка стоить они будут заметно дороже. Впрочем, не исключено, что владелец не нуждается в деньгах, так что Форды могут простоять в таком виде еще не один год.

При этом если автомобили не прошли процедуру консервации, у них уже вышла из строя топливная система и испортились шины, плюс необходима замена "расходников".

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