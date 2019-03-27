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Ужесточение штрафов для водителей в Украине: юрист указал на недостатки

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Верховная Рада готовится рассмотреть законопроекты об увеличении штрафов для водителей за непристегнутые ремни безопасности и за перевозку детей без автокресел.

Какие недостатки имеют данные законодательные инициативы, рассказал в эфире ObozTV автоюрист и адвокат Егор Штокалов.

Как отметил эксперт, относительно ремней безопасности не урегулирован порядок фиксации правонарушений.

"Если автомобиль будет ехать, патрульный полицейский увидит, что водитель не пристегнут, он должен будет остановить автомобиль, подойти к нему. Нагрудная камера видеофиксации это зафиксирует, но у водителя будет определенный промежуток времени, чтобы пристегнуться и сказать – я был пристегнут. С технической точки зрения это будет проблемно доказать", – объяснил адвокат.

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Также Штокалов считает, что предложенный в законопроекте штраф за перевозку ребенка без автокресла является недостаточным.

"510 грн – это не те деньги, ради которых можно рисковать жизнью и здоровьем ребенка. Штраф должен быть сопоставим со стоимостью автокресла. Водитель должен быть замотивирован в том, что автокресло купить и поставить будет дешевле, чем заплатить штраф", – объяснил автоюрист.

"Не обязательно покупать новое автокресло, можно б/у. Постирал чехол, одел - все. Ребенок вырос, это продал, доплатил, купил новое. Когда ребенок достигает определенного роста, больше 120 см, любое кресло будет маленьким. предусматривается подушечка, на которую ребенок садится и ему будет удобно пристегнуться ремнем безопасности – главное, чтобы ремень шел от плеча к пояснице", – добавил он.

Ужесточение штрафов для водителей в Украине: юрист указал на недостатки

barometr.info

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Темы
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Персона
Егор Штокалов
Место
Украина
Теги
ПДДштрафы
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