Уникальный внедорожник ВАЗ-21099 оценили в $800

В Интернете выставили на продажу редкую модификацию ВАЗ-21099. Автомобиль обладает уникальным внедорожным оснащением, при этом оценили его в откровенно небольшие деньги.

Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о ВАЗ-20999 в версии под названием LADA Victory. Основное отличие такой "девятки" от обычной – наличие полного привода.

LADA Victory за 800 долларов avito.ru

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LADA Victory выпускалась мелкосерийно в 1990-годах компанией Металлик-квадро (она, как и ВАЗ, находится в российском Тольтятти). Эта фирма заработала огромный опыт в кросс-дисциплинах, и все свои наработки она с удовольствием применила на популярной модели Лада.

LADA Victory drive2.ru

Система 4х4 в LADA Victory был реализован путём "сборной солянки". Правый привод был позаимствован у LADA Samara, промежуточный вал –у ВАЗ-2101, а вискомуфта и задний редуктор у полноприводного Volkswagen Golf Syncro с полуосями от ВАЗ-2121 Нива. Чтобы весь этот довесок поместился, бензобак переместили на задние колеса.

LADA Victory drive2.ru

Помимо того, такая Лада получила независимую заднюю подвеску, усиленную корзину сцепления, КП с изменёнными передаточными числами и форсированный мотор с распределённым впрыском топлива. Внешне модификация Victory отличалась задним спойлером, спортивными легкосплавными дисками колес (на 14 дюймов) и шильдиками "Victory" и "4x4", размещенными на крышке багажника.

Что касается выставленного на продажу экземпляра то, по словам владельца, привода, через которые передается тяга на заднюю ось, откинуты, но они есть в наличии. Стоимость машины – 800 долларов (находится авто в России).

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Турции засветился ВАЗ-2109, который похож на американский лоурайдер.

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