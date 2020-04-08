Умельцы соединили душу Mazda и тело Subaru

Американские умельцы построили необычный вездеход, соединив полноприводное шасси Subaru WRX и кузов самого популярного в мире родстера Mazda MX-5.

Багги на базе Mazda MX-5 и Subaru WRX motor1.com

Несколько лет назад американские энтузиасты уже показывали нечто подобное. Тогда основой для проекта послужил родстер МХ-5. Он оснащался двигателем Mazda с наддувом и задним приводом. Однако за прошедшие годы машина пришла в негодность, поэтому мастера вновь взялись за работу.

Багги на базе Mazda MX-5 и Subaru WRX motor1.com

Багги на базе Mazda MX-5 и Subaru WRX motor1.com

Багги на базе Mazda MX-5 и Subaru WRX motor1.com

Багги на базе Mazda MX-5 и Subaru WRX motor1.com

Багги на базе Mazda MX-5 и Subaru WRX motor1.com

На этот раз автомобиль решили сделать полноприводным, а в качестиве "донора" для шасси взяли проверенный временем Subaru WRX. Причем, помимо ходовой, автомобиль получил и оппозитный 4-цилиндровый двигатель он него же.

Проект еще не закончен, но уже вызывал большой интерес в сети. Так что, будем ждать продолжения…

Как писал ранее OBOZREVATEL, в компании Mazda придумали, чем заменить батарею на электромобиле.

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