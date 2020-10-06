Украинцы стали покупать больше новых авто

Ассоциация Укравтопром опубликовала результаты продаж в сентябре нынешнего года.

Статистика представлена на сайте организации. По итогам прошлого месяца украинские покупатели приобрели на 8,9% больше новых автомобилей , чем в августе.

В тройке лидеров первого осеннего месяца – Toyota, Renault и Volkswagen. Так, в частности, за японский бренд проголосовали своими деньгами 1353 жителя Украины. Это почти на 18% больше, чем месяцем ранее и почти на 28% больше, чем в сентябре прошлого года.

Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4, который предпочли 542 покупателя.

Второе место заняла компания Renault, которая уступила пальму первенства своим японским конкурентам. В сентябре обладателями автомобилей французского бренда стали 994 украинца.

Неожиданно на третье место поднялась компания Volkswagen с результатом 694 авто, что почти на 24% больше, чем в августе и на 95,5% больше, чем в сентябре 2019.

Хорошие результаты демонстрирует компания Kia, которой удалось реализовать в сентябре 465 авто. По динамике продаж у Kia рекордный прирост – 187% по сравнению с августом.

Замыкает топ-5 компания Nissan, продукцию которой предпочли 446 украинских покупателей. Это на 58,7% больше, чем в августе и на 28,2% больше, чем в сентябре 2019 года.

Далее места распределились следующим образом: Hyundai (410 шт., +20,2%), Skoda (404 шт., +37,4%), Ford (242 шт., +12,6%), Suzuki (237 шт, -23,8%) и Mazda (233 шт., +5,9%).

Среди премиум брендов лидеров сентября стал Mercedes-Benz (218 шт., +16%), которому удалось опередить своих главных конкурентов из Мюнхена и Ингольштадта.

Всего же в сентябре владельцами новых иномарок стали 7589 украинских автолюбителей.

В сегменте легкой коммерческой техники в лидеры вышла компания FIAT, которая реализовала 351 автомобиль. Это на 27,2% больше, чем в августе и на 187,7% – чем в сентябре прошлого года. В тройке лучших оказались также французские Renault (136 шт., +74,4%) и Citroen (134 шт., 139,3%).

Всего за сентябрь украинскими предпринимателями было приобретено 1350 новых коммерческих авто, что на 22,1% больше, чем в августе и на 28,1% – чем в сентябре прошлого года. Отрадно, что несмотря на все старания украинского правительства, бизнес в стране развивается, а украинцы инвестируют в новую технику.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, рынок новых автомобилей в Украине снизился на 16% в августе