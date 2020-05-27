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27 мая • обновлено в 10:18
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Суд конфисковал у украинца Tesla за неправильные документы

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Ещё два года назад Государственная таможенная службы Украины конфисковала у владельца Тесла его автомобиль – при прохождении растаможки он подал неправдивые сведения. Недавно по этому делу состоялся суд, в ходе которого Фемида стала на сторону таможенников.

Как говорится на Facebook-страничке Закарпатской таможни, 12 августа 2018 года через пункт пропуска “Ужгород” гражданин Украины пытался ввезти и растаможить электромобиль Tesla Model S. Согласно предоставленным документам, стоимость машины составляла 15 000 евро, однако таможенники засомневались в этих цифрах и сделали соответствующий запрос в таможенные органы Словакии (именно из этой страны и направлялась машина). Оказалось, что, согласно договору купли-продажи, реальная стоимость электрокара составляла 32 300 евро (свыше 1 млн грн). Очевидно, стоимость была занижена с целью сэкономить на налогах.

Конфискованная Тесла

Конфискованная Тесла

facebook.com/ZAKnewcustoms

В итоге, за предоставление ложных сведений (сокрытие реальной стоимости авто) на владельца составили протокол за нарушение таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Теперь решение Ужгородского горрайонного суда вступило в законную силу и, согласно этой статьи, у украинца не только конфискуют электрокар, ему также придется уплатить штраф в размере 100% от стоимости Tesla, а это свыше 1 млн грн.

Конфискованная Тесла

Конфискованная Тесла

facebook.com/ZAKnewcustoms

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинские таможенники конфисковали новый седан BMW M5.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Tesla электромобили Государственная таможенная служба Украины растаможка авто
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