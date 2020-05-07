Украинский продавец картошки на Rolls-Royce засветился в гонке

В Украине есть как минимум один роскошный автомобиль, который не совсем применяется по назначению. Речь идет о седане Rolls-Royce Phantom из Житомира, уже успевшем стать героем интернета.
Изначально этот "Роллс" прославился тем, что из его багажника продавали картошку (дело было в марте на житомирском рынке), а теперь недавно владелец принял участие в гонке – дрэг-рейсинге с VW Passat.
💥 Кто сказал что — 🇬🇧 Rolls-Royce Phantom, не для заездов 😄. ⠀ 300 🇩🇪 сил VS 460 🇬🇧 сил. ⠀ 🇩🇪 Volkswagen Passat 3.6 & 🇬🇧 Rolls-Royce Phantom (VII). ⠀ Video: @passat_3.6 ___ #Ukraine #Kiev #lviv #odessa #kharkiv #dnipro #coolcars #cars #amazingcars #sportcars #supercars #carspoting #luxury #spots #vehicles #autogespot #carphotography #carlifestyle #volkswagen #volkswagenpassat #passat #rollsroyce #rollsroycephantom #одесса #гонка
Увидеть люксовый автомобиль, который больше даже является лимузином, нежели обычным седаном, в гонке так же странно, как и застать его на рынке. Ведь зачастую такие Ролл-Ройсы встречаются лишь в фешенебельных районах больших городов или на светских вечеринках.
Rolls-Royce в гонке с VW
Скриншот видео
Кстати, в своё время Rolls-Royce Pantom VII поколения стоил 650 долларов.
Этот же Rolls-Royce на рынке в Житомире
topgir.com.ua
Этот же Rolls-Royce на рынке в Житомире
topgir.com.ua
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