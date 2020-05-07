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7 мая • обновлено в 18:23
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Украинский продавец картошки на Rolls-Royce засветился в гонке

2.1т
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В Украине есть как минимум один роскошный автомобиль, который не совсем применяется по назначению. Речь идет о седане Rolls-Royce Phantom из Житомира, уже успевшем стать героем интернета.

Изначально этот "Роллс" прославился тем, что из его багажника продавали картошку (дело было в марте на житомирском рынке), а теперь недавно владелец принял участие в гонке – дрэг-рейсинге с VW Passat.

Увидеть люксовый автомобиль, который больше даже является лимузином, нежели обычным седаном, в гонке так же странно, как и застать его на рынке. Ведь зачастую такие Ролл-Ройсы встречаются лишь в фешенебельных районах больших городов или на светских вечеринках.

Rolls-Royce в гонке с VW

Rolls-Royce в гонке с VW

Скриншот видео

Кстати, в своё время Rolls-Royce Pantom VII поколения стоил 650 долларов.

Этот же Rolls-Royce на рынке в Житомире

Этот же Rolls-Royce на рынке в Житомире

topgir.com.ua

Этот же Rolls-Royce на рынке в Житомире

Этот же Rolls-Royce на рынке в Житомире

topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как суперкар за 250 000 евро разбили об два забору и стену сарая.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
курьез авто Rolls-Royce
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