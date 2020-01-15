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15 января • обновлено в 15:23
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Украинских автоперевозчиков будут проверять по-новому: подробности

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Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

Гончарук пообещал, что украинских автоперевозчиков будут проверять по-новому

Гончарук пообещал, что украинских автоперевозчиков будут проверять по-новому

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По словам Гончарука, в Украине будут действовать единые критерии для оценки риска деятельности автопереводчиков. "Это повлияет и на периодичность плановых проверок. Если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сначала проверять будут тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большого количества нарушений ПДД, а также нарушений режима труда и отдыха водителей", – рассказывает Алексей Гончарук.

"Безопасность украинцев – приоритет нашего правительства", – отметил Алексей Гончарук.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Департамент патрульной полиции инициировал изменения в законодательство в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
новости авто ДТП дороги Законодательство
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