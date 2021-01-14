Украинские медики будут ездить на Peugeot

В рамках программы обновления автомобильного парка медицинских амбулаторий общей практики в Днепропетровской области медики получили крупную партию минивенов Peugeot.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Программа включает поставку 47 минивенов Rifter, которые предназначены для 21-й медицинской амбулатории области.

Для нужд медиков была выбрана версия L1 1.6 HDi 92 Access. Она включает турбодизель объемом 1,6 литра и мощностью 92 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Данный тандем отличается высокой надежностью и топливной экономичностью.

Конфигурация L1 Access является оптимальным вариантом для ежедневной эксплуатации. Автомобиль отличается компактными размерами и вместительным салоном, а комплектация Access предусматривает все необходимое для комфорта и безопасности. В числе неоспоримых достоинств модели Rifter – увеличенный клиренс и энергоемкая подвеска, которые обеспечат комфорт даже на самых плохих дорогах.

Программа обновления автопарка медицинских амбулаторий – весомый вклад в сохранение жизни и здоровья украинцев.

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