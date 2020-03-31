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31 марта • обновлено в 13:51
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В Украине продают самый необычный Daewoo Lanos в мире

1.6т
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В Украине выставили на продажу Daewoo Lanos, который без сомнений претендует на звание самого необычного Ланоса в мире. Фишка этого автомобиля – нетипичный радикальный тюнинг.

Снаружи этот Дэу приодели в широкий обвес с очень массивными бамперами. А спереди и сзади его вообще не узнать благодаря новой оптике. Задние фонари выполнены в духе классических Ferrari, в то время как фары,судя по всему, достались от Honda Accord 7 поколения (2002-2008).

Daewoo Lanos в необычном тюнинге

Daewoo Lanos в необычном тюнинге

auto.ria

Ещё одна интересная деталь – нет дверных ручек. В целом же внешний вид этого Ланоса довольно устрашающий.

Daewoo Lanos в необычном тюнинге

Daewoo Lanos в необычном тюнинге

auto.ria

В салоне же автомобиль примечателен спортивными сиденьями и рулём, а также яркой отделкой из алькантары.

Daewoo Lanos в необычном тюнинге

Daewoo Lanos в необычном тюнинге

auto.ria

Под капотом также произошли изменения: теперь в Ланосе установлен 2,0-литровый двигатель от Opel Calibra, который выдает не менее 150 л.с. (судя по тому, что установлен фильтр-нулевик).

Daewoo Lanos в необычном тюнинге

Daewoo Lanos в необычном тюнинге

auto.ria

Купить Daewoo Lanos в необычном тюнинге предлагается за 4999 долларов. В объявлении отмечается, что пробег авто составляет 10 000 км, но в это верится с трудом – возможно, речь идёт о пройденном расстоянии уже после доработки и установки нового мотора.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине продают старый Opel за 500 000 евро. Фишка в том ,что автомобиль был выпущен ещё до войны.

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Автор
Виталий Сазонов
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