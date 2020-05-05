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5 мая • обновлено в 17:51
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У Peugeot появится 300-сильный гибридный хот-хэтч

1.2т
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Французская компания Peugeot пополнит семейство 308 спортивной версией, которая сможет составить конкуренцию "заряженным" хетчбекам других брендов.

В 2013 году именно хэтчбек Peugeot 308 стал родоначальником нового семейства моделей марки. Следующее поколение 308, которое ожидается в будущем году, продолжит традицию. Помимо традиционного набора модификаций в семействе появится спортивная версия с гибридным силовым агрегатом.

Рендер нового поколения Peugeot 308

Рендер нового поколения Peugeot 308

autocar.co.uk

Новинка будет построен на обновленной версии платформы EMP2, которая лежит в основе более десятка моделей концерна PSA Group. По данным британского издания Autocar, новая гибридная модель получит две модификации. Первая будет оснащена подзаряжаемой гибридной силовой установкой с 1,6-литровым бензиновым мотором и вспомогательным электродвигателем, а привод будет осуществляться на переднюю ось.

Концепт Peugeot 308 R

Концепт Peugeot 308 R

peugeot.com

Для топ-версии будет предложен еще один электромотор, который будет вращать задние колеса. Такая схема уже успешно опробована на кроссовере 3008 PHEV. Суммарная отдача системы превысит 300 л.с., что позволит побороться за покупателей с новым 333-сильным Volkswagen Golf R.

Гибридный полноприводный хот-хэтч выпустят под новым суббрендом Peugeot Sport Engineered (PSE). В случае успеха проекта аналогичные модификации появятся и у других моделей Peugeot.

Концепт Peugeot 308 R

Концепт Peugeot 308 R

peugeot.com

В новом семействе 308 будут также представлены хэтчбек, универсал, а также "внедорожная" модификация с защитным пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot намерена составить конкуренцию примиальным брендам.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Франция
Теги
новые авто Peugeot Volkswagen новости авто гибрид
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