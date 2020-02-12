У нового Aston Martin сорвало крышу всего за 6 секунд. Видео

Новейший Aston Martin Vantage Roadster полностью рассекречен с фото и характеристиками. Но его главная особенность – мягкая крыша, которая складывается немногим более 6 секунд.

Как стало известно OBOZREVATEL, новый Астон Мартин поступит в продажу ко второй половине текущего года по цене от 157 000 евро (в Германии). Автомобиль получил уникальный складной верх и технические изменения, равно как и обновление внешности.

На данный момент Aston Martin Vantage Roadster – новейшая модель компании astonmartin.com

Если точнее, аккуратная матерчатая крыша полностью складывается за 6,7 секунд, а раскладывается за 6,8 с. Абсолютный рекорд среди современных автомобилей. Психологи утверждают, что любому человеку достаточно всего 7 секунд для того, чтобы сформировать мнение о любом незнакомце.

Aston Martin продолжает уделять внимание сегменту кабриолетов и родстеров astonmartin.com

Вряд ли этот показатель коррелирует с удивительными цифрами от Aston Martin, но вы все же успеете поднять крышу быстрее, чем примете решение о потенциальном попутчике, который просится составить вам компанию по пути к гольф-клубу.

С опущенной крышей новый Aston Martin Vantage Roadster выглядит очень элегантно astonmartin.com

Интерьер – традиционно сильная черта автомобилей Aston Martin astonmartin.com

Кстати, уменьшившийся на 150 л (до 200 л) в сравнении с купе багажник родстера по-прежнему способен вместить сумку для гольфа, если вы понимаете, о чем идет речь. А манипуляции с самой быстрой в автопроме крышей можно проводить на скорости до 50 км/ч.

Актуальное поколение Aston Martin Vantage существует с 2017 года astonmartin.com

Aston Martin Vantage Roadster сохранил дважды турбированный 4-литровый двигатель V8 мощностью 510 л.с. и 658 Нм крутящего момента, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Из-за возросшей на 60 кг в сравнении с купе массы разгон до 100 км/ч увеличился с 3,6 с до 3,8 с, а максимальная скорость с 314 км/ч снизилась до 305 км/ч.

Купе также существует в облегченной модификации Aston Martin Vantage AMR, однако неизвестно, получит ли ее новый родстер astonmartin.com

Кроме того, в компании перенастроили работу ESP и задних амортизаторов. Также для Vantage Roadster 2021 предложили альтернативное оформление передней части с новой решеткой и другим бампером. Эти изменения наверняка будут доступны и для купе Aston Martin Vantage. Как всегда, все экземпляры будут собираться вручную.

OBOZREVATEL уже рассказывал об эксклюзивной модели Aston Martin, которую подготовят ограниченным тиражом.

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