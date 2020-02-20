У Bentley Continental GT появится новая открытая версия

На Женевском автосалоне состоится мировой дебют нового кабриолета Bentley Continental GT Mulliner Convertible.

Об этом сообщает пресс-служба британского производителя. За создание новинки отвечало кузовное подразделение Bentley Mulliner.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Автомобиль создан на базе представленного ранее кабрриолета Continental GT, но отличается эксклюзивной отделкой интерьера и экстерьера. В частности, Bentley Mulliner получил крупную "бриллиантовую" облицовку радиатора, а также уникальные боковые вентиляционные отверстия с символикой Mulliner.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

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Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

"Бриллиантовая" тема прослеживается во многих деталях интерьера. Ромбовидный рисунок используется в отделке центральной консоли, сидений и панели тента.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Например, отделка кресел выполнена по уникальной технологии, на разработку которой ушло долгих 18 месяцев. Каждый "бриллиант" содержит ровно 712 стежков, а всего в отделке салона использовано 400 тысяч (!) стежков.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Continental GT Mulliner Convertible получил эксклюзивные 22-дюймовые 10-спицевые колесные диски с самовыравнивающимися эмблемами по центру. А для меломанов в салоне установили hi-end аудиосистему Naim Audio с 18-ю динамиками, двумя активными сабвуферами, 20-канальным усилителем мощностью 2200 Вт и 8-ю режимами звучания.

GT Mulliner будет доступен в двух вариантах – V8 и W12. Оснащенный 6-литровым двигателем Bentley W12 с двойным турбонаддувом, кабриолет разгоняется от 0 до 100 км/ ч за 3,8 секунды и способен развивать максимальную скорость 333 км/ч. C 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом автомобиль способен разогнаться до 318 км/ч, а спринт до первой "сотни" занимает 4,1 секунды.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley эффектно отметила свое 100-летие.

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