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28 февраля • обновлено в 20:35
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Ниже только плинтус: в сети показали эффектную Lada Priora

2.6т
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Нередко автомобили марки Lada подвергают некрасивому и даже "колхозному" тюнингу. Однако в данном случае речь идёт об очень грамотной и эффектной доработке автомобиля ВАЗ.

О необычном проекте рассказал YouTube-канал "Привет Тачка". Специалисты по тюнингу взяли топовую версию Lada Ptiora (то есть, у неё есть электростеклоподъемники и подогрев сидений) и "приодели" её в боди-кит в стиле Liberty Walk. Такие автомобили пользуются особой популярностью в Японии и США, и зачастую их делают на базе спорткаров или купе. Но герой этой заметки – обычный бюджетный российский седан, который находится в Самаре (Россия).

Тюнинг Лада Приора

Тюнинг Лада Приора

Скриншот видео

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Lada Priora получила все необходимые для такого стиля атрибуты: расширители колесных арок, большой спойлер и "злые" бампера (обвес был позаимствован у гоночной Priora WTCC). Помимо того, у машины соответствующие колеса, но, что самое интересное – пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом. Если автомобиль опустить максимально, колеса почти что трутся об арки.

Тюнинг Лада Приора

Тюнинг Лада Приора

Скриншот видео

Тюнинг Лада Приора

Тюнинг Лада Приора

Скриншот видео

Внутри тюнингованной Приоры – спортивный руль и сиденья с усилителем в виде каркаса. Кроме того, в рамках проекта был форсирован штатный двигатель 1.8 – примерно до 200 л.с.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, похожий проект был реализован на пятидверной версии Лада Нива.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
тюнинг б/у автомобиль Lada ВАЗ
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Это что же - до сих пор РФ машины делает ? А нам тут втирают, что все - Раша только гречу растит .
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