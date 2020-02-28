Ниже только плинтус: в сети показали эффектную Lada Priora

Нередко автомобили марки Lada подвергают некрасивому и даже "колхозному" тюнингу. Однако в данном случае речь идёт об очень грамотной и эффектной доработке автомобиля ВАЗ.

О необычном проекте рассказал YouTube-канал "Привет Тачка". Специалисты по тюнингу взяли топовую версию Lada Ptiora (то есть, у неё есть электростеклоподъемники и подогрев сидений) и "приодели" её в боди-кит в стиле Liberty Walk. Такие автомобили пользуются особой популярностью в Японии и США, и зачастую их делают на базе спорткаров или купе. Но герой этой заметки – обычный бюджетный российский седан, который находится в Самаре (Россия).

Тюнинг Лада Приора Скриншот видео

Lada Priora получила все необходимые для такого стиля атрибуты: расширители колесных арок, большой спойлер и "злые" бампера (обвес был позаимствован у гоночной Priora WTCC). Помимо того, у машины соответствующие колеса, но, что самое интересное – пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом. Если автомобиль опустить максимально, колеса почти что трутся об арки.

Тюнинг Лада Приора Скриншот видео

Тюнинг Лада Приора Скриншот видео

Внутри тюнингованной Приоры – спортивный руль и сиденья с усилителем в виде каркаса. Кроме того, в рамках проекта был форсирован штатный двигатель 1.8 – примерно до 200 л.с.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, похожий проект был реализован на пятидверной версии Лада Нива.

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