Партию из 34 Mercredes G-Class распродают по цене Skoda Octavia

Немецкий дилер Mercedes-Benz, компания Autohaus Lorinser, выставила на продажу партию раритетных Mercedes G-Class. В списке заявлено целых 34 внедорожника.

Как выяснил OBOZREVATEL, ранее эти "Гелендвагены" находились на балансе вооруженных сил Швейцарии. И сейчас их распродают по довольно приемлемой цене: менее 20 000 евро за штуку (самый дешевый из них оценен в 15 700 евро). Лишь три экземпляра оценили в 47 000 евро – эти автомобили прошли полную реставрацию и капремонт.

G-Class, которые выставили на продажу autohaus-lorinser.de

Внедорожники были выпущены в промежутке 1989 – 1996 рр. Машины были собраны под маркой Puch, от привычного гражданского "Гелендвагена" они отличаются характерным армейских окрасом. Под капотом авто – 2,3-литровый бензиновый атмосферный двигатель на 116 л.с., состыкованный с автоматической трансмиссией и полным приводом с тремя механическими дифференциалами.

G-Class, которые выставили на продажу autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу autohaus-lorinser.de

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL:

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