Главная Новости
10 января • обновлено в 18:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Партию из 34 Mercredes G-Class распродают по цене Skoda Octavia

Читать материал на украинском

Немецкий дилер Mercedes-Benz, компания Autohaus Lorinser, выставила на продажу партию раритетных Mercedes G-Class. В списке заявлено целых 34 внедорожника.

Как выяснил OBOZREVATEL, ранее эти "Гелендвагены" находились на балансе вооруженных сил Швейцарии. И сейчас их распродают по довольно приемлемой цене: менее 20 000 евро за штуку (самый дешевый из них оценен в 15 700 евро). Лишь три экземпляра оценили в 47 000 евро – эти автомобили прошли полную реставрацию и капремонт.

G-Class, которые выставили на продажу

G-Class, которые выставили на продажу

autohaus-lorinser.de

Новости
В каком виде Таврию и Славуту хотели продавать в Европе: редкие фото

Внедорожники были выпущены в промежутке 1989 – 1996 рр. Машины были собраны под маркой Puch, от привычного гражданского "Гелендвагена" они отличаются характерным армейских окрасом. Под капотом авто – 2,3-литровый бензиновый атмосферный двигатель на 116 л.с., состыкованный с автоматической трансмиссией и полным приводом с тремя механическими дифференциалами.

G-Class, которые выставили на продажу

G-Class, которые выставили на продажу

autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу

G-Class, которые выставили на продажу

autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу

G-Class, которые выставили на продажу

autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу

G-Class, которые выставили на продажу

autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу

G-Class, которые выставили на продажу

autohaus-lorinser.de

G-Class, которые выставили на продажу

G-Class, которые выставили на продажу

autohaus-lorinser.de

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
внедорожник Mercedes-Benz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги