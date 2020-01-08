Немецкий автопром откатился на 22 года назад: почему это произошло

В Германии заметно сократился уровень производства автомобилей. Об этом свидетельствует статистика за прошлый год.

Как пишет DW, в 2019 году немецкий автопром выпустил 4,7 млн легковых автомобилей (-9% в сравнении с 2018-м), что является худшим показателем с 1997 года. На это указывают данные, опубликованные Объединением немецкой автомобильной промышленности (VDA).

Производство автомобилей в Германии заметно снизилось DW

Эксперты выделяют две причины падения производства: ослабление спроса на автомобили на глобальном рынке и уменьшение лояльности самих немцев к автомобилям отечественного производства. На последнее указывает тот, факт, что продажи новых авто в Германии выросли (!) за минувший год: в 2019-м немцы поставили на учет 3,5 млн новых машин, что на 5% больше, чем в 2018 году.

Каковы же причины такого переориентации? Не исключено, что отчасти проблема кроется в снижении качества немецких авто, которая наблюдается последних два десятка лет. Также нельзя исключать отказ немцев от консерватизма, увеличение надежности автомобилей производителей из других стран, а также постоянно увеличивающееся изобилие моделей на рынке.

Разумеется, львиная доля из 4,7 млн выпущенных авто была отправлена на экспорт. И здесь падение заметно еще больше: за пределами Германии немцы отгрузили 3,5 млн авто, что на 13% меньше показателя позапрошлого года.

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