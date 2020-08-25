Toyota представила 'Крузак' по цене Renault Logan

Компания Toyota представила абсолютно новую модель под названием Urban Cruiser. Это очень дешевый кроссовер (его цена сопоставима с Renault Logan), который, впрочем, будет присутствовать лишь на одном рынке – индийском.

Интересно, что название Urban Cruiser ранее уже использовалось Тойотой: в 2008-2014 году под этим именем она продавала одну из своих моделей в Европе. Что касается нового Urban Cruiser, то он, по сути, представляет собой перелицованную версию существующей Suzuki Vitara Brezza, которая продается в Индии с 2016 года. Данный продукт стал одним из этапов сотрудничества двух японских компаний.

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

От "Витары" Toyota Urban Cruiser отличается другим оформлением "носа" и слегка измененным салоном. Габариты автомобиля составляют 3995 х 1760 х 1550 мм, а размер колесной базы – 2500 мм.

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Под капотом SUV – 1,5-литровый бензиновый двигатель Suzuki jотдачей 105 л.с. и 138 Нм, который работает в сочетании с 5-ступенчатой ​​механической или опциональной автоматической коробкой передач. Привод – только передний.

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Покупателям Toyota Urban Cruiser предложат ряд вариантов персонализации, от нескольких двухцветных комбинаций экстерьера до 16-дюймовых легкосплавных дисков в нескольких цветах. В базовую комплектации машины входит запуск двигателя с кнопки и климат-контроль, а в самой дорогой версии есть мультимедиа, камера заднего вида и круиз-контроль.

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Купить Toyota Urban Cruiser в Индии можно будет минимум за 734 тыс. рупий ($ 9850).

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