Главная Новости
23 апреля • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Toyota показала свой самый маленький SUV

873
Читать материал на украинском

Компания Toyota официально презентовала свой новый суб-компактный кроссовер Yaris Cross.

2021 Toyota Yaris Cross

2021 Toyota Yaris Cross

toyota.com

Новинку должны были показать на автошоу в Женеве, в марте этого года, но по причине отмены выставки, дебют перенесли. Новый представитель семьи SUV будет представлен на рынке Японии осенью нынешнего года, а европейская версия появится в середине 2021 года.

2021 Toyota Yaris Cross

2021 Toyota Yaris Cross

toyota.com

По мнению создателей, Yaris Cross воплощает в себе квинтэссенцию городского компактного кроссовера, который имеет скромные размеры, но при этом обеспечивает практичность маленького внедорожника.

2021 Toyota Yaris Cross

2021 Toyota Yaris Cross

toyota.com

Автомобиль получил в свое распоряжение новую гибридную силовую установку и построен на глобальной платформе TNGA-B для компактных моделей.

По своим габаритным размерам (Д/Ш/В – 4180/1765/1560 мм) новинка существенно уступает своему родственнику CH-R (Д/Ш/В – 4390/1795/1565 мм). По величине колесной базы Yaris Cross на 80 мм меньше собрата – 2560 против 2640 мм.

2021 Toyota Yaris Cross

2021 Toyota Yaris Cross

toyota.com

Новинка будет доступна в нескольких модификациях. Покупателям предложат бензиновый трехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра и гибридный силовой агрегат с аналогичным мотором.

2021 Toyota Yaris Cross

2021 Toyota Yaris Cross

toyota.com

В первом случае на выбор будут доступны 6-ступенчатая "механика" или бесступенчатый вариатор Direct Shift-CVT, а привод будет осуществляться на передние колеса. Версию с гибридным силовым агрегатом можно будет заказать как в переднее-, так и в полноприводном исполнении.

2021 Toyota Yaris Cross

2021 Toyota Yaris Cross

toyota.com

Yaris Cross стал логичным шагом на пути расширения семейства Yaris, дебют которого состоялся в октябре прошлого года.

2021 Toyota Yaris Cross

2021 Toyota Yaris Cross

toyota.com

Напомним, что хэтчбек Yaris дебютировал в 1999 году и с тех пор разошелся по миру в нескольких поколениях в количестве 8,71 миллиона экземпляров.

Семейство Yaris поплнилось версией Cross

Семейство Yaris поплнилось версией Cross

toyota.com

Для европейского рынка новый кроссовер Yaris Cross будет производиться на заводе Toyota во Франции.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинская армия получила интересные внедорожники Toyota.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Япония
Теги
Toyota авто новости новые авто кроссовер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги