Toyota показала свой самый маленький SUV

Компания Toyota официально презентовала свой новый суб-компактный кроссовер Yaris Cross.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Новинку должны были показать на автошоу в Женеве, в марте этого года, но по причине отмены выставки, дебют перенесли. Новый представитель семьи SUV будет представлен на рынке Японии осенью нынешнего года, а европейская версия появится в середине 2021 года.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

По мнению создателей, Yaris Cross воплощает в себе квинтэссенцию городского компактного кроссовера, который имеет скромные размеры, но при этом обеспечивает практичность маленького внедорожника.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Автомобиль получил в свое распоряжение новую гибридную силовую установку и построен на глобальной платформе TNGA-B для компактных моделей.

По своим габаритным размерам (Д/Ш/В – 4180/1765/1560 мм) новинка существенно уступает своему родственнику CH-R (Д/Ш/В – 4390/1795/1565 мм). По величине колесной базы Yaris Cross на 80 мм меньше собрата – 2560 против 2640 мм.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Новинка будет доступна в нескольких модификациях. Покупателям предложат бензиновый трехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра и гибридный силовой агрегат с аналогичным мотором.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

В первом случае на выбор будут доступны 6-ступенчатая "механика" или бесступенчатый вариатор Direct Shift-CVT, а привод будет осуществляться на передние колеса. Версию с гибридным силовым агрегатом можно будет заказать как в переднее-, так и в полноприводном исполнении.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Yaris Cross стал логичным шагом на пути расширения семейства Yaris, дебют которого состоялся в октябре прошлого года.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Напомним, что хэтчбек Yaris дебютировал в 1999 году и с тех пор разошелся по миру в нескольких поколениях в количестве 8,71 миллиона экземпляров.

Семейство Yaris поплнилось версией Cross toyota.com

Для европейского рынка новый кроссовер Yaris Cross будет производиться на заводе Toyota во Франции.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинская армия получила интересные внедорожники Toyota.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram