Toyota и Lexus предлагают на карантине заняться творчеством

В связи с карантином, вызванным пандемией коронавируса, дети вынуждены находиться все свободное время дома.

Чтобы весело провести вынужденный "домашний арест" автопроизводители предлагают заняться творчеством.

Lexus подготовил картинки-раскраски для детского творчества blog.lexus.co.uk

Мы уже неоднократно рассказывали об инициативах автомобильных компаний и отдельных дизайнеров, как весело и творчески провести свободное время на карантине.

Вот и в компании Lexus решили присоединиться к этим инициативам, и подготовили свой комплект рисунков для самостоятельного раскрашивания. Причем, в компании предлагают поделиться результатами в социальных сетях, чтобы весь мир мог узнать о ваших талантах.

Lexus подготовил картинки-раскраски для детского творчества blog.lexus.co.uk

А в компании Toyote предлагают вспомнить гоночное прошлое бренда и собрать коллекцию из шести бумажных 3D-моделей купе Toyota GT 86 в разных ливреях.

Toyota предлагает собрать коллекцию из шести бумажных 3D-моделей купе GT 86 toyota.com

Скачать гоночные Toyota можно по ссылкам ниже:

Yatabe Speed Trial Toyota 2000GT

Shelby Toyota 2000GT

Ove Andersson’s Toyota Celica 1600GT

IMSA GTU Toyota Celica

Castrol Toyota Celica GT-Four

Esso Ultron Tiger Toyota Supra

Кстати, если тема с 3D-моделями из бумаги нашла свой отклик у вашего ребенка, можно поискать такие модели в интернете, например, на сайте Pinterest.

Как писал ранее OBOZREVATEL, помимо рисования во время карантина можно отправиться в увлекательное путешествие по виртуальным автомобильным музеям.

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