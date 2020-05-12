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12 мая • обновлено в 15:05
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Toyota Highlander готовится к покорению Европы

1.6т
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Семиместный кроссовер Toyota Highlander Hybrid готовится к дебюту на европейском рынке.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Toyota впервые выведет на европейский рынок свою модель Highlander. Автомобиль длиной 4,95 м имеет в своем арсенале просторный 7-местный салон. В зависимости от положения сидений второго и третьего ряда объем багажника варьируется в диапазоне от 658 до 1909 л.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Highlander появился у компании в 2000 году на американском рынке. Нынешнее, четвертое поколение модели дебютировало в декабре прошлого года. Автомобиль построен на глобальной платформе TNGA-K, которая также используется на моделях RAV4, Camry и Lexus ES.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Для авто подготовили гибридный силовой агрегат, который объединяет в себе 2,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, по одному на каждую пару колес. Таким образом Highlander уже в базовой комплектации имеет привод на все колеса и способен буксировать за собой прицеп массой до 2 тонн. Водителю предлагается на выбор четыре режима работы силового агрегата: Eco, Normal, Sport и Trail.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

На приборной панели расположился 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы с навигатором, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В списке опций – беспроводная зарядка для смартфона, всплывающий дисплей и вентиляция сидений.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Безопасность водителю и его спутникам обеспечивает комплексная система Toyota Safety Sense, включающая различные электронные помощники водителя, от системы экстренного торможения до функции автоматического переключения дальнего света и распознавания дорожных знаков.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Модель Highlander станет четвертым представителем семейства кроссоверов Toyota после RAV4, компактного C-HR и нещодавно анонсированного Yaris Cross, о котором мы подробно рассказывали.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota отметила 20-летие Prius выпуском лимитированной серии гибридов.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Нидерланды
Теги
кроссовер внедорожник Toyota новые авто новости авто
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