Обнародована статистика самых популярных автомобилей по версии Google на рынках США и ряда европейских стран.

Британский портал Click4reg поделился статистикой поисковых запросов Google за минувший год. Для наиболее качественной оценки запросов пользователей, британцы предлагают познакомиться с предпочтениями жителей ведущих европейских стран и США.

Tesla Model 3 tesla.com

Великобритания

Консервативные жители Туманного Альбиона больше всего интересовались в 2019 году маркой Mercedes-Benz. На долю немецкого бренда пришлось порядка 368 тысяч запросов в Google ежемесячно. Конкуренты из Audi и BMW оказались также достаточно востребованы, но немного уступили, собрав порядка 301 тысячи запросов каждый, то есть примерно 825 запросов в день. Наиболее популярным британским брендом у пользователей сети стал Vauxhall (Opel), занявший 5-е место с результатом 246 тысяч запросов.

ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google

США

Предпочтения американцев оказались более радикальными. Победителем рейтинга в США стал бренд Tesla, который постоянно находится "на слуху". Результат впечатляет – 2,24 миллиона человек интересовались детищем Илона Маска, а наибольшим "спросом" пользовался электрический седан Model 3, который привлек внимание 673 тысяч автолюбителей. На втором месте оказался многими любимый бренд Toyota. Продукцию японской компании искали 1,83 миллиона жителей США, а наибольший интерес вызвал внедорожник Highlander. Третье место в рейтинге занял американский Ford 1,22 млн и новое поколение внедорожника Explorer, презентация которого состоялась в Детройте в январе 2019 года.

ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google

Италия

Темпераментные итальянцы удивили… Несмотря на свой патриотизм многие посматривают в сторону Volkswagen, причем, таких энтузиастов оказалось порядка 368 тысяч. Еще большее удивление вызвали следующие две строчки рейтинга, где оказались Mercedes-Benz и Audi с результатами 301 тысяча запросов ежемесячно. А вот "народный" FIAT оказался лишь на 10-м месте с результатом 246 тысяч.

ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google

Германия

Жители Германии оказались более предсказуемы. Для них Mercedes-Benz по-прежнему является эталонным автомобилем, а интересуются продукцией мастеров из Штутгарта ежемесячно примерно 673 тысяч немцев. В тройке лидеров пользовательских симпатий – конкуренты из Audi и BMW с результатом 550 тысяч. Как не странно, но самый продаваемый в Германии Volkswagen Golf вообще не попал в выборку. Честь семьи защищал новый компактный кроссовер VW T-Roc с результатом 18100 запросов.

ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google

Франция

Во Франции с прагматизмом и патриотизмом тоже все в порядке. Здесь лидирует бренд Peugeot, который собрал 550 тысяч запросов в месяц. В тройке лидеров Volkswagen и Renault, каждый из которых набрал порядка 450 тысяч.

ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинские покупатели голосуют своими сбережениями за французские авто или подержанные иномарки.

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