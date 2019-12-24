Обнародована статистика самых популярных автомобилей по версии Google на рынках США и ряда европейских стран.
Британский портал Click4reg поделился статистикой поисковых запросов Google за минувший год. Для наиболее качественной оценки запросов пользователей, британцы предлагают познакомиться с предпочтениями жителей ведущих европейских стран и США.
Tesla Model 3
tesla.com
Великобритания
Консервативные жители Туманного Альбиона больше всего интересовались в 2019 году маркой Mercedes-Benz. На долю немецкого бренда пришлось порядка 368 тысяч запросов в Google ежемесячно. Конкуренты из Audi и BMW оказались также достаточно востребованы, но немного уступили, собрав порядка 301 тысячи запросов каждый, то есть примерно 825 запросов в день. Наиболее популярным британским брендом у пользователей сети стал Vauxhall (Opel), занявший 5-е место с результатом 246 тысяч запросов.
ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google
США
Предпочтения американцев оказались более радикальными. Победителем рейтинга в США стал бренд Tesla, который постоянно находится "на слуху". Результат впечатляет – 2,24 миллиона человек интересовались детищем Илона Маска, а наибольшим "спросом" пользовался электрический седан Model 3, который привлек внимание 673 тысяч автолюбителей. На втором месте оказался многими любимый бренд Toyota. Продукцию японской компании искали 1,83 миллиона жителей США, а наибольший интерес вызвал внедорожник Highlander. Третье место в рейтинге занял американский Ford 1,22 млн и новое поколение внедорожника Explorer, презентация которого состоялась в Детройте в январе 2019 года.
ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google
Италия
Темпераментные итальянцы удивили… Несмотря на свой патриотизм многие посматривают в сторону Volkswagen, причем, таких энтузиастов оказалось порядка 368 тысяч. Еще большее удивление вызвали следующие две строчки рейтинга, где оказались Mercedes-Benz и Audi с результатами 301 тысяча запросов ежемесячно. А вот "народный" FIAT оказался лишь на 10-м месте с результатом 246 тысяч.
ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google
Германия
Жители Германии оказались более предсказуемы. Для них Mercedes-Benz по-прежнему является эталонным автомобилем, а интересуются продукцией мастеров из Штутгарта ежемесячно примерно 673 тысяч немцев. В тройке лидеров пользовательских симпатий – конкуренты из Audi и BMW с результатом 550 тысяч. Как не странно, но самый продаваемый в Германии Volkswagen Golf вообще не попал в выборку. Честь семьи защищал новый компактный кроссовер VW T-Roc с результатом 18100 запросов.
ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google
Франция
Во Франции с прагматизмом и патриотизмом тоже все в порядке. Здесь лидирует бренд Peugeot, который собрал 550 тысяч запросов в месяц. В тройке лидеров Volkswagen и Renault, каждый из которых набрал порядка 450 тысяч.
ТОП-20 самых популярных автомобилей по версии Google
Как писал ранее OBOZREVATEL, украинские покупатели голосуют своими сбережениями за французские авто или подержанные иномарки.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.