Tesla нанесла конкурентам очередной удар

Руководитель компании Tesla Илон Маск представил новую версию флагманской модели Tesla S, получившей обозначение Plaid.

Об этом сообщается на сайте производителя. Долгожданная новинка заставит конкурентов на некоторое время потерять сон и спокойствие, чтобы достойно ответить на очередной вызов Илона Маска. Версия Plaid получила в свое распоряжение три электромотора суммарной мощностью 1100 л.с., которые отправляются ко всем ведущим колесам.

По словам производителя, седан способен разгоняться до первой "сотни" мене чем за 2 секунды, а максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Причем Model S Plaid не только быстрый, но и достаточно практичный автомобиль. Обещанный запас хода превышает 520 миль (837 км). Стандартная комплектация включает функцию автопилота. Стоимость Tesla Model S Plaid стартует с $139 990, а первые экземпляры новинки поступят к покупателям в конце будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, руководитель Tesla Илон Маск анонсировал новые аккумуляторы для Tesla.