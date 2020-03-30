Tesla Model S сразилась в гонке с лошадью: неожиданный финал

Tesla Model S уже успела посостязаться в гонках со многими топливными машинами, включая суперкары. Практически над всеми ними электрокар одержал победу, однако недавно у него появился соперник, который оказался пресловутому детищу Илона Маска "не по зубам".

Причем соперником этим оказался не автомобиль, а лошадь. Да, настоящий. Именно это животное приняло участие в "дрэг-рейсе" против электрокара Tesla Model S P100D. Задумка была следующей: оба соперника выставляются на газоне, проезжают как можно быстрее небольшое расстояние, после этого разворачиваются на 180 градусов и возвращаются на стартовую позицию. Кто быстрее вернулся, тот и выиграл.

Гонка Tesla Model S и лошади Скриншот видео

Вся гонка заняла чуть больше минуты, о чем свидетельствует опубликованное видео. Но её результат оказался неожиданным: если сначала "эска" выигрывала, то на развороте она утратило своё первенство – лошадь оказалась намного манёвренней, получила фору и с гордостью финишировала первой.

Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что это была не обычная лошадь, а специально подготовленный скакун для конного поло.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что у нового кроссовера Tesla Model Y обнаружили проблемы, связанные с качеством. Но есть и хорошие новости: появилось очередное опровержение мифа о том,что у электромобилей Tesla быстро деградирует батарея.

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