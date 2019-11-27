Tata Gravitas: как выглядит недорогой Land Rover из Индии

Семиместный кроссовер Tata Gravitas будет построен на упрощенной платформе от Land Rover.

Как стало известно OBOZREVATEL, индийский концерн готовит к презентации новый 7-местный кроссовер Tata Gravitas. Ранее в начале года Tata Motors представила на внутреннем рынке пятиместный SUV Harrier, а в феврале 2020 года к нему добавится более крупный "родственник".

Семиместный Tata Gravitas построен на той же платформе, которая используется на 5-местной модели Tata Harrier tatamotors.com

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Кроссовер Gravitas использует модульную платформу OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture), которая уже нашла свое применение на модели Harrier. Она представляет собой упрощенную версию платформы, которая использовалась на автомобилях Jaguar и Land Rover. В частности, она применялась на Jaguar E-Pace, Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Напомним, что концерн Tата владеет британскими брендами с 2008 года.

В марте нынешнего года на престижном автошоу в Женеве Tata представила прототип под названием Buzzard. Кроссовер получил выразительный дизайн и семиместную конфигурацию салона. И вот спустя 8 месяцев компания официально подтвердила, что автомобиль будет выпускаться серийно, но под именем Gravitas.

Стенд Tata Motors на Женевском автошоу 2019 tatamotors.com

Дизайн передней части сильно перекликается с Harrier, но за счет увеличения длины заднюю часть "нарисовали" новую. Так, новинка получит иные задний бампер, дверь багажника, светотехнику и некоторые другие отличия. Чтобы вместить дополнительный ряд сидений длину машин увеличили на 63 мм.

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От модели Harrier новинка унаследует полузависимую заднюю подвеску, переднеприводную трансмиссию, гидроусилитель руля и барабанные задние тормозные механизмы. В списке опций – круиз- и климат-контроль, системы HDC и помощи на бездорожье, имеющей три режима работы (Normal, Wet и Rough), а также шесть подушек безопасности, мультимедийная система с сенсорным экраном и камера заднего вида.

Пятиместный Tata Harrier был представлен в начале нынешнего года tatamotors.com

Tata Harrier первым получил платформу Jaguar Land Rover tatamotors.com

Tata Harrier оснащается 2-литровім турбодизелем мощностью 140 л.с. tatamotors.com

Для продажи в Европе Tata Harrier переименуют в Buzzard Sport tatamotors.com

В движение новинку будет приводить турбодизель Kryotec 2.0 мощностью порядка 170 л.с. В паре с ним будут доступны как 6-ступенчатая механическая КП, так и 6-диапазонный "автомат".

Дизайн задней части Tata Gravitas существенно отличается от родственного Harrier tatamotors.com

Мировой дебют Tata Gravitas запланирован на начало будущего года. Презентация состоится в рамках международной выставки Auto Expo, которая откроется в Нью-Дели в феврале. Интересно, что компания намерена вывести оба кроссовера на европейский рынок, правда 5-местную модификацию переименуют в Buzzard Sport.

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