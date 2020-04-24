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24 апреля • обновлено в 18:35
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Таких нет даже в Монако: ТОП-6 крутых авто, замеченных в Украине

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Несмотря на то, что Украина не относится к развитым и, тем более, богатым странам мира, на отечественных дорогах часто встречаются очень дорогие машины.

Причем это не только Mercedes-Benz, Porsche и Range Rover стоимостью по 100 000 долларов, но и очень редкие эксклюзивные модели, ценник на которые иногда превышают отметку в 1 млн евро.

Ниже представлена подборка как раз из 6 таких автомобилей. Как отмечает сайт firstgear.ua, подобные машины даже в Монако сложно встретить. А вот в Украине они есть.

Ferrari 360 Spider Sbarro

Таких нет даже в Монако: ТОП-6 крутых авто, замеченных в Украине

firstgear.ua

Всего было выпущено два таких Ferrarri, и один из них вот уже как на протяжении 10 лет периодически встречается на дорогах Киева. В Украине обитает розовый экземпляр (есть ещё суперкар в чёрном цвете).

Aston Martin One-77

Таких нет даже в Монако: ТОП-6 крутых авто, замеченных в Украине

firstgear.ua

Aston Martin произвёл всего 77 таких авто, каждый из которых в своё время стоил 1,5 млн евро. Один из них прописан в Украине.

Mercedes 710 SSK Trossi Roadster

Таких нет даже в Монако: ТОП-6 крутых авто, замеченных в Украине

firstgear.ua

Родстер был построен в единственном экземпляре в далеком 1930 году. Он создавался для легендарного гонщика Карло-Феличе Тросси. В Украине же имеется высокодетализированная копия этого Мерседеса.

Porsche 911 Gemballa Slantnose

Таких нет даже в Монако: ТОП-6 крутых авто, замеченных в Украине

firstgear.ua

Единственный в своем роде суперкар, созданный ателье Gemballa. Пару лет назад его доставили из США в Украину. такой Порше в Днепре.

Ultima GTR720

Таких нет даже в Монако: ТОП-6 крутых авто, замеченных в Украине

firstgear.ua

Ultima GTR – штучная экзотика из Британии. Такой автомобиль выпускался с 1999 по 20115 годы, стоил он сравнительно недорого, как для экзотического суперкара – в пределах 100 000 долларов. Тем не менее, за руль этой ракеты не каждый осмелится сесть.

Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos

Таких нет даже в Монако: ТОП-6 крутых авто, замеченных в Украине

firstgear.ua

Один из самых быстрых Ламборгини в истории, подготовлен немецким ателье Mansory. Стоит такой красавец – 1,3 млн евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине построили автомобиль с характеристиками суперкара.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
авто новые авто суперкар фотографии Lamborghini Ferrari Porsche Mercedes-Benz Aston Martin
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