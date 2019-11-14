Suzuki Jimny заступил на службу в полицию

Итальянские карабинеры получат 10 внедорожников Suzuki Jimny и 55 полноприводных хэтчбеков Suzuki Ignis.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобили созданы в соответствии с требованиями итальянских полицейских. Выбор сделан с учетом того, что служителям правопорядка требуется техника, способная нести службу в труднодоступных районах, где на первый план выходят внедорожные качества.

Suzuki Jimny Carabinieri press.suzuki.it

Компания Suzuki впервые выступила поставщиком итальянских карабинеров. Автомобили получили характерную двухцветную ливрею с надписами Carabinieri, а также полный набор оборудования, спецсигналов и дополнительные фары-искатели на крыше.

Suzuki Jimny Carabinieri press.suzuki.it

Все органы управления этими устройствами с подсветкой установлены в центре приборной панели и доступны для обоих полицейских на передних сиденьях. Внутри также есть запирающееся на ключ отделение для табельного оружия.

Suzuki Jimny Carabinieri press.suzuki.it

Suzuki Jimny Carabinieri press.suzuki.it

В базовое оснащение вошли два огнетушителя увеличенной емкости, набор цепей противоскольжения и всесезонные шины. В модернизации машин участвовала итальянская фирма Focaccia Group, которая специализируется на подготовке автомобилей для нужд спецслужб.

Suzuki Jimny Carabinieri press.suzuki.it

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