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14 ноября • обновлено в 07:58
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Suzuki Jimny заступил на службу в полицию

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Итальянские карабинеры получат 10 внедорожников Suzuki Jimny и 55 полноприводных хэтчбеков Suzuki Ignis.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобили созданы в соответствии с требованиями итальянских полицейских. Выбор сделан с учетом того, что служителям правопорядка требуется техника, способная нести службу в труднодоступных районах, где на первый план выходят внедорожные качества.

Suzuki Jimny Carabinieri

Suzuki Jimny Carabinieri

press.suzuki.it

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Suzuki Jimny превратили в вездеход: живые фото

Компания Suzuki впервые выступила поставщиком итальянских карабинеров. Автомобили получили характерную двухцветную ливрею с надписами Carabinieri, а также полный набор оборудования, спецсигналов и дополнительные фары-искатели на крыше.

Suzuki Jimny Carabinieri

Suzuki Jimny Carabinieri

press.suzuki.it

Все органы управления этими устройствами с подсветкой установлены в центре приборной панели и доступны для обоих полицейских на передних сиденьях. Внутри также есть запирающееся на ключ отделение для табельного оружия.

Suzuki Jimny Carabinieri

Suzuki Jimny Carabinieri

press.suzuki.it

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Suzuki Jimny Carabinieri

Suzuki Jimny Carabinieri

press.suzuki.it

В базовое оснащение вошли два огнетушителя увеличенной емкости, набор цепей противоскольжения и всесезонные шины. В модернизации машин участвовала итальянская фирма Focaccia Group, которая специализируется на подготовке автомобилей для нужд спецслужб.

Suzuki Jimny Carabinieri

Suzuki Jimny Carabinieri

press.suzuki.it

Пока итальянские карабинеры осваивают внедорожникики, их коллеги из других стран надежно охраняют закон на спорткарах...

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Автор
Сергей Иванов Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Италия
Теги
внедорожник кроссовер Suzuki новости авто
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