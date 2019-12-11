Страхование пассажиров и техосмотр: в Украине примут новый закон о такси

В партии "Слуга народа" намерены вывести из тени рынок такси в Украине. Предлагается ввести техосмотр для таксистов, страховку для пассажиров, а также электронный кабинет перевозчика.

Какие новшества ожидают украинских таксистов, рассказал в эфире ObozTV инициатор соответствующего законопроекта – нардеп от "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Депутат сообщил, что при разработке законопроекта консультируется с основными легальными перевозчиками, "чтобы таксист и компания работали вместе и несли ответственность".

"Если человека, например, не довезли до места назначения, посредине сломалась машина – как действовать пассажиру, как действовать таксисту? Что делать, если случилась авария и травмировался пассажир? Сейчас нет страховки. Я хочу в новом законе о такси и перевозках обязательно внести страхование пассажиров", – рассказал Крейденко.

"Я хочу, чтобы все такси были исправны, чтобы проходили техосмотр, страховали пассажира, имели ответственность, если не довезли человека. Это все надо урегулировать... Мы сейчас комбинируем все пожелания, предостережения, формируем единый законопроект, который бы урегулировал и вывел "вбелую" этот рынок", – подчеркнул он.

Нардеп заявил о необходимости создания единого кабинета перевозчика, где таксисты должны регистрироваться и вводить данные про машину, про свои права.

"Сейчас, когда мы садимся в такси, мы не знаем, водитель едет с правами или уже год как не имеет прав на управление автомобилем. Мы не знаем, что это за человек. Я хочу, чтобы информация о судимости подтягивалась в электронный кабинет и пассажиры могли проверять своего водителя", – сообщил Крейденко.

Депутат не исключил, что для легальных такси выпустят специальные наклейки с QR-кодом: "Человек, который садится в такси, сможет проверить – такси легальное, пассажир застрахован, водитель застрахован, не находится в розыске, есть права. Одним приложением просканировал всю информацию по машине, спокойно сел и поехал".

По его словам, более 90% всех такси в Украине сейчас находятся вне закона, но хотят работать легально – "хотят иметь как права, так и обязанности".

"Сейчас они не имеют ни прав, ни обязанностей. После перевозки с ними может не рассчитаться пассажир. Это все будет урегулировано в законе и будет обеспечено выполнение прав перевозчика и пассажира", – заявил он.

Крейденко намерен до конца января вынести законопроект о рынке такси на рассмотрение профильного парламентского комитета. "Думаю, под куполом в ближайшее время тоже будет", – отметил депутат.

916.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве появилась первая специально оборудованная стоянка для такси.

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