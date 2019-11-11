И это не Киев: назван город с самыми высокими ценами на парковку в Украине

Самая высокая стоимость парковки автомобиля в Украине – во Львове. Киев оказался на третьем месте.
Как сообщает OBOZREVATEL, автомобилистам теперь необходимо внимательнее подходить к выбору места для парковки. Ведь в противном случае машину, оставленную с нарушением правил, могут эвакуировать.
Сколько стоит парковка в Украине в разных регионах? Даем ответы в наглядной инфографике. Интересно, что в Киеве – далеко не самые высокие расценки.
Стоимость парковки в Украине зависит от региона и количества специальных площадок в городе
Скорее всего, это связано с большим количеством парковочных площадок. Их в столице насчитывается 1019 шт. Стоимость меняется при движении от центра к периферии города. Диапазон 5-10 грн за час.
Украинским автомобилистам следует внимательно относиться к парковке авто
Дороже один час парковки стоит во Львове – 20 грн в центре. И здесь видна взаимосвязь с количеством площадок – всего 36 шт. Дешевле всего припарковать автомобиль можно в Харькове – от 2 до 5 грн/час при 115 площадках на город.
Как рассказывал OBOZREVATEL:
В Киеве активно эвакуируют неправильно припаркованные авто и штрафуют водителей за нарушения.
Стало известно, как избежать нарушения правил парковки и не остаться без автомобиля.
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