Украинцы массово скупают внедорожники Rolls-Royce: известна цифра

Роскошный кроссовер Rolls-Royce Cullinan в Украине в 2019 году продавался в среднем по одному экземпляру в месяц. Отличный результат для автомобиля, стоимость которого доходит до $450 тыс.
Как выяснил OBOZREVATEL, по итогам 11 месяцев 2019 года на территории Украины было куплено 11 кроссоверов британского автопроизводителя. При этом 3 из них пришлись на ноябрь.
Rolls-Royce Cullinan вызвал ажиотаж в сегменте роскошных авто
rolls-roycemotorcars.com
Всего же с января по ноябрь включительно Rolls-Royce реализовал 15 автомобилей. Возвращаясь непосредственно к Cullinan, люксовый внедорожник оснащается 6,75-литровым двигателем V12 мощностью 571 л.с. и 800 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП.
В Украине кроссовер Cullinan оказался наиболее популярной моделью Rolls-Royce
rolls-roycemotorcars.com
Кроме SUV, модельный ряд Роллс-Ройс в Украине представлен седанами Phantom и Ghost (оба доступны также с удлиненной колесной базой), купе Wraith и кабриолетом Rolls-Royce Dawn.
Также в Украине можно купить Rolls-Royce Phantom
rolls-roycemotorcars.com
Как сообщал OBOZREVATEL, новый Rolls-Royce Ghost уже находится в разработке: появились первые детали о роскошном седане.
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