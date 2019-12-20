Главная Новости
20 декабря • обновлено в 13:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Украинцы массово скупают внедорожники Rolls-Royce: известна цифра

1.4т
Читать материал на украинском

Роскошный кроссовер Rolls-Royce Cullinan в Украине в 2019 году продавался в среднем по одному экземпляру в месяц. Отличный результат для автомобиля, стоимость которого доходит до $450 тыс.

Как выяснил OBOZREVATEL, по итогам 11 месяцев 2019 года на территории Украины было куплено 11 кроссоверов британского автопроизводителя. При этом 3 из них пришлись на ноябрь.

Rolls-Royce Cullinan вызвал ажиотаж в сегменте роскошных авто

Rolls-Royce Cullinan вызвал ажиотаж в сегменте роскошных авто

rolls-roycemotorcars.com

Новости
Aston Martin представил соперника Bentley Bentayga

Всего же с января по ноябрь включительно Rolls-Royce реализовал 15 автомобилей. Возвращаясь непосредственно к Cullinan, люксовый внедорожник оснащается 6,75-литровым двигателем V12 мощностью 571 л.с. и 800 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП.

В Украине кроссовер Cullinan оказался наиболее популярной моделью Rolls-Royce

В Украине кроссовер Cullinan оказался наиболее популярной моделью Rolls-Royce

rolls-roycemotorcars.com

Кроме SUV, модельный ряд Роллс-Ройс в Украине представлен седанами Phantom и Ghost (оба доступны также с удлиненной колесной базой), купе Wraith и кабриолетом Rolls-Royce Dawn.

Новости
600 коней и "небо в алмазах": Rolls-Royce показал роскошный кроссовер
Также в Украине можно купить Rolls-Royce Phantom

Также в Украине можно купить Rolls-Royce Phantom

rolls-roycemotorcars.com

Как сообщал OBOZREVATEL, новый Rolls-Royce Ghost уже находится в разработке: появились первые детали о роскошном седане.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто рынок кроссовер Rolls-Royce новости
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Це перемога в самой нищей стране Европы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги