Стало известно, как во всем мире экономят при покупке нового автомобиля

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Стало известно, как во всем мире экономят при покупке нового автомобиля

При покупке нового автомобиля многие экономят определенное количество денег, выбирая белый цвет машины. Такой окрас идет зачастую базовым у многих автопроизводителей, и в отличие от других цветов, за него не нужно доплачивать.

Так, как гласит статистика американской компании Axalta Coating Systems, которая занимается поставкой лакокрасочных покрытий, в 2020 году среди всех проданных авто во всем мире 38% машин имели белый цвет. Далее с большим отрывом идет черный окрас, на счету которого 19%. Замыкает ТОП-3 серый цвет с показателем 15%, пишет Carscoops.

Автомобили ярких цветов сейчас не в тренде

На остальные популярные цвета приходится доля в менее чем 10%. В частности, на серебристые авто в этом году пришлось 9% продаж, на синие –7%, на красные – 5%, а на коричневые и желтые – 2% и 1% соответственно. Автомобилям других цветов предпочли менее 1% покупателей.

Интересно при этом, что больше всего белых авто продают в Китае – там они занимают 57% всего рынка. А вот, например, в Европе и Северной Америке, самыми популярными авто являются серыми – на них в 2020 году пришлось 25% и 19% продаж соответственно. Впрочем, в Старом Свете белый цвет также занимает долю в 25%.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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