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8 апреля • обновлено в 16:09
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Новый Porsche превратили в старый Porsche: что из этого вышло

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Британцы из молодой компании Iconic Autobody переделали Porsche в… Porsche.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Раритетный Porsche 356 Speedster (1955-65) в оригинальном состоянии можно прибрести за 250-450 тысяч долларов в зависимости от состояния и исторической ценности.

1955 Porsche 356 Speedster by Reutter

1955 Porsche 356 Speedster by Reutter

porsche.com

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Однако не каждый ценитель стиля ретро хочет возиться с 60-летней машиной, да и уровень ездового комфорта оставляет желать лучшего. Что же делать? Ответ на этот вопрос предлагает британская компания Iconic Autobody.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Рецепт достаточно прост. Покупаете современный Porsche Boxter и отправляете его мастерам в Реддитч, что недалеко от Бирмингема. Через 16 недель, то есть, менее чем через 4 месяца вы получите стильный родстер в ретростиле, очень напоминающий классический Porsche 356 Speedster.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Автомобиль оснащен крышей с электроприводом, современными светодиодными фарами и фонарями, а также имеет оригинальный дизайн салона.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Впрочем, при заказе можно обсудить все детали по персонализации модели с учетом ваших индивидуальных предпочтений и пожеланий. Работа по созданию авто обойдется минимум в 58 тысяч фунтов (66 тысяч евро) без учета стоимости машины-донора.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, итальянская Totem Automobili показала ретромод по мотивам знаменитого купе Alfa Romeo.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
Porsche ретро ретромод новости авто
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