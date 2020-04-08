Новый Porsche превратили в старый Porsche: что из этого вышло

Британцы из молодой компании Iconic Autobody переделали Porsche в… Porsche.

Porsche 387 Speedster iconicautobody.com

Раритетный Porsche 356 Speedster (1955-65) в оригинальном состоянии можно прибрести за 250-450 тысяч долларов в зависимости от состояния и исторической ценности.

1955 Porsche 356 Speedster by Reutter porsche.com

Porsche 387 Speedster iconicautobody.com

Однако не каждый ценитель стиля ретро хочет возиться с 60-летней машиной, да и уровень ездового комфорта оставляет желать лучшего. Что же делать? Ответ на этот вопрос предлагает британская компания Iconic Autobody.

Porsche 387 Speedster iconicautobody.com

Рецепт достаточно прост. Покупаете современный Porsche Boxter и отправляете его мастерам в Реддитч, что недалеко от Бирмингема. Через 16 недель, то есть, менее чем через 4 месяца вы получите стильный родстер в ретростиле, очень напоминающий классический Porsche 356 Speedster.

Porsche 387 Speedster iconicautobody.com

Автомобиль оснащен крышей с электроприводом, современными светодиодными фарами и фонарями, а также имеет оригинальный дизайн салона.

Porsche 387 Speedster iconicautobody.com

Впрочем, при заказе можно обсудить все детали по персонализации модели с учетом ваших индивидуальных предпочтений и пожеланий. Работа по созданию авто обойдется минимум в 58 тысяч фунтов (66 тысяч евро) без учета стоимости машины-донора.

Porsche 387 Speedster iconicautobody.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, итальянская Totem Automobili показала ретромод по мотивам знаменитого купе Alfa Romeo.

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